Marano | fanno il pane in casa e lo vendono | traditi dal cartello per farsi pubblicità

(Di giovedì 16 aprile 2020) I carabinieri hanno scoperto a, nella provincia di Napoli, un forno completamente abusivo, che due fratelli, un uomo di 45 anni e una donna di 50, avevano messo in piedi in una masseria adiacente alla loro abitazione. I militari dell'Arma hanno sequestrato 60 chili diappena sfornato e denunciato fratello e sorella.

Avevano messo in piedi un forno completamente illegale ed abusivo, tramite il quale vendevano chili di pane, ma sono stati traditi da un cartello affisso in strada per pubblicizzare e rendere nota la ...