Lucas Moura avvisa la Juve: «Mourinho vuole tenere Harry Kane per la prossima stagione»

Harry Kane è uno degli obiettivi di mercato della Juve. Lucas Moura, tuttavia, allontana i rumors di mercato dall'inglese Lucas Moura, esterno brasiliano del Tottenham, ha parlato della situazione di Harry Kane. Ecco le sue parole a Sky Sports UK. Moura – «Sono sicuro che il Tottenham riceve offerte per ogni stagione per Kane. Vorrei che rimanesse perché è molto importante per noi e perché non è facile trovare un giocatore come lui. Tutti sanno che è un grande giocatore, segna quasi in ogni partita. Inoltre, sono sicuro che Mourinho vuole tenerlo. Conta su di lui per la prossima stagione».

