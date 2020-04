Luca Argentero | Cristina vicina al parto | la scelta sul nome della figlia

flavioneviano : @carotelevip Pensa che Luca Argentero ha fatto il Gf come Rocco Casalino ?????????? - IOdonna : Stasera su Rai1 le ultime puntate di “Doc. Nelle tue mani”: la fiction record di ascolti con Luca Argentero - bellicapelli15 : Luca Argentero a TvBlog: il mio DOC in omaggio ai medici - IncontriClub : Luca Argentero: età, Instagram, altezza, moglie, figli - Iiasuarez : @aliyaskyes Assolutamente rai uno, Doc ultima puntata Luca Argentero e Gianmarco Saurino, ops -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

C’è molta attesa per la quarta e ultima puntata di “DOC. Nelle tue mani“, che vede come protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un giovane medico che a causa di un grave trauma ha perso ...Protagonista di Doc-Nelle tue mani, fiction di grande successo attualmente in onda su Rai 1, Luca Argentero ha deciso di regalare ai tanti telespettatori un pomeriggio in sua compagnia, prima ...