Lega: per Roma-Latina serve commissario come per ponte Genova (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “serve un commissario straordinario in linea con il ponte di Genova per accelerare l’iter della realizzazione della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone”. Cosi’ in un comunicato i deputati della Lega Claudio Durigon e Francesco Zicchieri. “Un’opera vitale e necessaria, del valore di 2,7 miliardi di euro, per il pil della provincia di Latina che avra’ un impatto certamente positivo e un effetto trainante per il Lazio.” “Purtroppo abbiamo assistito in questi anni a troppi annunci, pertanto la Lega continuera’ a vigilare e a sostenere con qualsiasi mezzo un’infrastruttura imprescindibile al nostro territorio, tralasciata dall’ex ministro Danilo Toninelli e osteggiata da sempre dal M5S, al quale sono state tarpate le ali per troppo tempo, a partire dal mancato colLegamento con l’A1, anche ... Leggi su romadailynews Buffagni attacca Fontana e la Lega : “Gestione superficiale in Lombardia”

Lega - Pd - M5s - Conte - Meloni : tutti litigano per coprire il disastro a cui stanno portando l’Italia

Salvini difende il modello Lombardia perché da qui dipende la sopravvivenza nazionale della Lega (Di giovedì 16 aprile 2020)– “unstraordinario in linea con ildiper accelerare l’iter della realizzazione dellae della bretella Cisterna-Valmontone”. Cosi’ in un comunicato i deputati dellaClaudio Durigon e Francesco Zicchieri. “Un’opera vitale e necessaria, del valore di 2,7 miliardi di euro, per il pil della provincia diche avra’ un impatto certamente positivo e un effetto trainante per il Lazio.” “Purtroppo abbiamo assistito in questi anni a troppi annunci, pertanto lacontinuera’ a vigilare e a sostenere con qualsiasi mezzo un’infrastruttura imprescindibile al nostro territorio, tralasciata dall’ex ministro Danilo Toninelli e osteggiata da sempre dal M5S, al quale sono state tarpate le ali per troppo tempo, a partire dal mancato colmento con l’A1, anche ...

matteosalvinimi : Dalla Lega pronta una risoluzione parlamentare sul MES, così gli Italiani avranno chiarezza. Sì a straordinari Buon… - davidealgebris : Italiani dovranno scegliere : Europa e 36 Miliardi di aiuti per Spese Sanitarie del MES oppure ConteBalle e le bugi… - davidefaraone : La #Lega non vota lo scostamento di bilancio. Per fare un dispetto al governo sul #Mes mette a rischio il sostegno… - anodo59 : RT @MarceVann: La bufala dell'ospedale Bunker di Palazzo Chigi. Un finto scoop de #IlTempo di Franco Bechis. - piccologabri : RT @Noiconsalvini: #SALVINI DAL SENATO SVELA IL PIANO DEL GOVERNO: 'SANATORIA PER CENTINAIA DI MIGLIAIA DI MIGRANTI' -

Ultime Notizie dalla rete : Lega per Lega: per Roma-Latina serve commissario come per ponte Genova RomaDailyNews P.A.PAGHI DEBITI CON IMPRESE

ad una prima analisi, in ben oltre dieci miliardi di euro, cifra che darebbe alle aziende interessate la possibilita' di non rischiare il fallimento e di rilanciare anzi la propria attivita'''. ''La ...

Coronavirus, Bergesio (Lega) "Per Bellanova prima i clandestini, per noi prima gli italiani"

"Diamo subito agli imprenditori agricoli quello che gli spetta di diritto, invece che costringerli a rivolgersi alle banche, secondo le macchinose procedure del ‘Cura Italia’ e del dL Liquidità" "Per ...

ad una prima analisi, in ben oltre dieci miliardi di euro, cifra che darebbe alle aziende interessate la possibilita' di non rischiare il fallimento e di rilanciare anzi la propria attivita'''. ''La ..."Diamo subito agli imprenditori agricoli quello che gli spetta di diritto, invece che costringerli a rivolgersi alle banche, secondo le macchinose procedure del ‘Cura Italia’ e del dL Liquidità" "Per ...