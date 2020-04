La finanza irrompe a caccia di carte contro il Pirellone e i vertici delle Rsa (Di giovedì 16 aprile 2020) Luca Fazzo Acquisiti atti all'assessorato al Welfare, nel mirino la delibera con cui i malati furono spostati negli istituti. Il caso dei 18 pazienti di Sesto Tutto, alla fine, ruota intorno a una riga e mezzo della delibera che la Regione Lombardia assunse l'8 marzo scorso, nell'alluvione di ammalati che si riversava su tutti gli ospedali della Regione: «Si rende necessario liberare rapidamente i posti letto negli ospedali per acuti». Da quel momento, centinaia di malati di coronavirus presero la strada delle case di riposo lombarde. Si innesca in quelle ore drammatiche il meccanismo che ieri mattina porta la Guardia di finanza a presentarsi negli uffici della Regione: prima all'avvocatura interna, poi alla direzione generale del Welfare, l'assessorato retto da Giulio Gallera che sta tenendo la regia dell'emergenza Covid-19. Perché l'ipotesi della Procura ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 aprile 2020) Luca Fazzo Acquisiti atti all'assessorato al Welfare, nel mirino la delibera con cui i malati furono spostati negli istituti. Il caso dei 18 pazienti di Sesto Tutto, alla fine, ruota intorno a una riga e mezzo della delibera che la Regione Lombardia assunse l'8 marzo scorso, nell'alluvione di ammalati che si riversava su tutti gli ospedali della Regione: «Si rende necessario liberare rapidamente i posti letto negli ospedali per acuti». Da quel momento, centinaia di malati di coronavirus presero la stradacase di riposo lombarde. Si innesca in quelle ore drammatiche il meccanismo che ieri mattina porta la Guardia dia presentarsi negli uffici della Regione: prima all'avvocatura interna, poi alla direzione generale del Welfare, l'assessorato retto da Giulio Gallera che sta tenendo la regia dell'emergenza Covid-19. Perché l'ipotesi della Procura ...

Onorio_Ferraro : La Guardia di Finanza irrompe in regione #Lombardia. #COVID?19 - commossoilweb : @mettamusic @ShooterHatesYou Prova a fare un falso in bilancio. Ti irrompe la finanza alle 4 del mattino in casa. P… -

Ultime Notizie dalla rete : finanza irrompe La finanza irrompe a caccia di carte contro il Pirellone e i vertici delle Rsa ilGiornale.it