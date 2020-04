Karina Cascella svela inediti retroscena su Uomini e Donne: “Lavorare con Maria non mi manca proprio” (Di giovedì 16 aprile 2020) In questi giorni di lunga ed estenuante quarantena, l’opinionista Karina Cascella ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha parlato della sua vita ed ha svelato cose inedite su Uomini e Donne. Naturalmente la donna è partita commentando questa difficile situazione che tutti stiamo vivendo e non ha esitato a confessare di essersi lasciata andare a pianti disperati. In seguito ha parlato del suo lavoro e della sua carriera al fianco di Maria De Filippi. I retroscena sul percorso a Uomini e Donne Ciò che incuriosisce più di tutti i fan è, soprattutto, il motivo per il quale Karina Cascella smise di lavorare a Uomini e Donne. In merito alla vicenda si sono diffusi molti pettegolezzi, alcuni di essi particolarmente infondati. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, pare sia emersa la verità. L’influnecer ha detto di ... Leggi su kontrokultura Karina Cascella Maria De Filippi mi ha aiutato a rialzarmi

Karina Cascella svela perché ha detto addio a Uomini e Donne

Karina Cascella : "Uomini e Donne? Maria De Filippi mi ha aiutato a rialzarmi" (Di giovedì 16 aprile 2020) In questi giorni di lunga ed estenuante quarantena, l’opinionistaha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha parlato della sua vita ed hato cose inedite su. Naturalmente la donna è partita commentando questa difficile situazione che tutti stiamo vivendo e non ha esitato a confessare di essersi lasciata andare a pianti disperati. In seguito ha parlato del suo lavoro e della sua carriera al fianco diDe Filippi. Isul percorso aCiò che incuriosisce più di tutti i fan è, soprattutto, il motivo per il qualesmise di lavorare a. In merito alla vicenda si sono diffusi molti pettegolezzi, alcuni di essi particolarmente infondati. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, pare sia emersa la verità. L’influnecer ha detto di ...

KontroKulturaa : Karina Cascella svela inediti retroscena su Uomini e Donne: 'Lavorare con Maria non mi manca proprio' - - infoitcultura : Karina Cascella svela perché ha deciso di non partecipare più a ‘Uomini e Donne’ come opinionista e parla del rappo… - infoitcultura : Karina Cascella svela perché ha detto addio a Uomini e Donne - zazoomblog : Karina Cascella svela perché ha detto addio a Uomini e Donne - #Karina #Cascella #svela #perché - StraNotizie : Karina Cascella svela perché ha detto addio a Uomini e Donne -