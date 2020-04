Incendio in hospice ad Arezzo: danni ingenti ma i pazienti erano stati trasferiti da tempo [FOTO] (Di giovedì 16 aprile 2020) Stasera è divampato un Incendio in una palazzina dell’ospedale di Arezzo adibita ad hospice. I danni materiali sono stati ingenti ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta visto che i malati terminali sono stati trasferiti da tempo altrove per l’emergenza Coronavirus. Le cause sono da accertare ma al momento si ipotizza un cortocircuito. In base ad una valutazione preliminare, fanno sapere dalla Asl, i danni ai macchinari sembrano ingenti. L’Incendio, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, ha interessato il piano terra dove si trova una sala operatoria e la seconda sala di emodinamica mentre il piano superiore e’ stato interessato solo dai fumi dell’Incendio. Non sono state coinvolte persone o aree di degenza e nemmeno sostanze radiogene, ne’ gas medicali pericolosi.L'articolo Incendio in hospice ad Arezzo: danni ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 16 aprile 2020) Stasera è divampato unin una palazzina dell’ospedale diadibita ad. Imateriali sonoma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta visto che i malati terminali sonoda tempo altrove per l’emergenza Coronavirus. Le cause sono da accertare ma al momento si ipotizza un cortocircuito. In base ad una valutazione preliminare, fanno sapere dalla Asl, iai macchinari sembrano. L’, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, ha interessato il piano terra dove si trova una sala operatoria e la seconda sala di emodinamica mentre il piano superiore e’ stato interessato solo dai fumi dell’. Non sono state coinvolte persone o aree di degenza e nemmeno sostanze radiogene, ne’ gas medicali pericolosi.L'articoloinad...

toscanamedianew : Incendio nell'hospice per malati terminali - AnsaToscana : Incendio in hospice, malati via da tempo. Nessuna persona coinvolta, solo danni materiali e fumi #ANSA

© ANSA Incendio in hospice, malati via da tempo (ANSA) - AREZZO, 16 APR - Incendio stasera in una palazzina dell'ospedale di Arezzo adibita ad hospice: danni materiali ingenti ma ...

Il rogo si è sviluppato al piano terreno della struttura davanti all'ospedale San Donato. Il piano di degenza invaso dal fumo AREZZO — Un incendio è divampato questa sera, intorno alle 21,30, nella ...

Il rogo si è sviluppato al piano terreno della struttura davanti all'ospedale San Donato. Il piano di degenza invaso dal fumo AREZZO — Un incendio è divampato questa sera, intorno alle 21,30, nella ...