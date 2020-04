In 7 paesi guidati da donne il coronavirus ha fatto meno danni Solo fortuna?

(Di giovedì 16 aprile 2020) Non vale il ritornello di Zucchero, queste donne non cercano i guai, li risolvono. Fra i paesi che meglio hanno affrontano l’emergenza coronavirus ci sono quelli guidati da donne. A farlo notare sono stati due editoriali della Cnn e della rivista Forbes che hanno analizzato i risultati ottenuti contro l’epidemia in paesi di diversi continenti, di dimensioni differenti e non con il medesimo colore politico alla guida, ma con una cosa in comune: donne a capo dei governi.

Anche se la statistica a volte inganna, rimane il fatto che i sette paesi che hanno gestito meglio l’emergenza non sono governati da uomini. (Photo by Hagen Hopkins – Pool/Getty Images) Le nazioni che ...Non se i Paesi non si attrezzeranno. I precedenti non sono incoraggianti ... Provvisti di grande liquidità, dotati di competenze tecniche, guidati da esigenze di profitto non rapace ma paziente, ...