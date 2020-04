Il calcio spagnolo ha deciso | Copa e Liga decisive per i posti in Europa in caso di stop

(Di giovedì 16 aprile 2020) La Federazione calcistica spagnola (RFEF) è fiduciosa per la ripresa delle competizioni, ma avrebbe già predisposto i criteri di classificazione alle prossime coppe europee.

Quindi, al momento, le prime quattro del campionato (Barcellona, Real Madrid, Siviglia, Real Sociedad) andrebbero in Champions League, mentre l'Atletico Madrid, il Getafe e l'Athletic Club (finalista ...Sarebbe il sistema più logico per uscire dal labirinto della pandemia, spostare la ripresa a settembre e finire prima di Natale. Convertirsi, almeno per ...