I migliori film di fantascienza da vedere assolutamente

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Idisono davvero unici, in quanto ci consentono di immaginare mondi lontani, usando la fantasia per esplorare galassie sconosciute e vivere avventure entusiasmanti. Nella storia del cinema sono veramente tante le pellicole del genere, ma abbiamo deciso di selezionare i titoli delle saghe più appassionanti di sempre, per scegliere se guardare un solo capitolo o seguire l’intera serie dall’inizio alla fine. Ecco alcuni deidida. Star Trek: La Nemesi Uscito nel 2020, Star Trek: La Nemesi è una delle avventure più emozionanti a bordo dell’astronave spaziale Enterprise. Con trucchi ed effetti speciali da brividi, questo capitolo della saga è diretto da Stuart Baird e interpretato dallo storico attore Patrick Stewart, che veste i panni del capitano Picard. Considerato uno ...