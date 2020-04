È morto Luis Sepulveda | lo scrittore cileno era affetto da coronavirus

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 aprile 2020) E’oggi, all’età di 70 anni, lo. L’autore di “Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare” aveva contratto il covid-19 lo scorso febbraio in Portogallo. Ricoverato il 29 febbraio a Gijon, nelle Asturie,aveva visto le sue condizioni aggravarsi notevolmente nelle ultime settimane. Inutili, purtroppo, sono state le cure a base di antibiotici.soffriva di diverse patologie e questo gli è stato fatale. In Italia, paese che amava, le opere dihanno venduto oltre 8 milioni di copie. Durante la sua vita,fu fiero oppositore del regime di Pinochet in Cile. Per questo venne arrestato due volte e fu anche mandato in esilio. Nel 1986 fu privato della cittadinanza cilena, la quale gli venne restituita oltre 30 anni più tardi, nel 2017. Clicca qui ...