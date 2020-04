Debole il mercato americano

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street in sintonia con i listini azionari del Vecchio Continente sulla scia di ricoperture dopo il calo della vigilia ed a fronte del persistere di incertezze per lo stato dell’economia globale. Sul fronte macro, i dati settimanali sullerichieste di sussidi di disoccupazione hanno evidenziato un quadro sempre più critico: le domande sono scese di 1,37 milioni, portando il totale nell’ultimo mese oltre i 20 milioni, in scia al duro impatto delle misure di lockdwon per contrastare la diffusione del coronavirus sull’attività economica. Giù ad aprile la fiducia commerciale dei produttori del distretto di Philadelphia. L’attenzione degli investitori resta concentrata anche sul versante trimestrali, dove i conti dei principali colossi bancari americani, hanno fatto emergere la ...