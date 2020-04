Coronavirus | infermiera bresciana sulla copertina del ‘New York Times’

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 16 aprile 2020)del ‘NewTimes’ insieme ad altri volti sanitari. NEW(STATI UNITI) –del NewTimes. Il quotidiano americano ha scelto anche Monica Falocchi, in servizio presso il reparto di Terapia Intensiva degli Spedali Civili, tra i simbolo della lotta al. Il reportage, intitolato Turni di vita o di morte, è dedicato a tutte le persone che in questi mesi stanno combattendo in prima linea contro il Covid-19.del ‘NewTimes’ Tra gli operatori sanitari scelti dal NewTimes anche Monica. Un collega d’oltreoceano ha spiegato che l’italiana ha una espressione di chi è appena stato in guerra. Una battaglia che molti infermieri e medici stanno affrontando in prima linea per salvare ...