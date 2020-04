Coronavirus in Lombardia | 231 morti e 941 nuovi positivi In terapia intensiva 42 persone

(Di giovedì 16 aprile 2020)in, il bollettino di oggi giovedì 16 aprile: sono 941 casi dità in più rispetto a ieri (ieri erano 827), su 10.706 tamponi effettuati,...

fattoquotidiano : Coronavirus, Travaglio su La7: “Lombardia e Piemonte? Due Regioni in balia degli eventi. Il governo dovrebbe commis… - repubblica : ?? Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta sull… - repubblica : Coronavirus, la petizione 'Commissariare la Lombardia' vola e scatena la discussione social - Cbi18065541 : RT @LegaGiovaniMB: 'Ora, va bene tutto, ma dà leggermente fastidio che chi ha affrontato così la crisi ora cerchi di scaricare le proprie r… - MAURI195 : RT @Lanf040264: #Pandemia #Coronavirus. #Salvini: prima riaprire tutto, poi chiudere tutto, ora riaprire tutto. Così il suo emulo #Fontan… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

E’ stato vicepresidente regionale Fabrizio Sala, a riepilogare i dati odierni del contagio da coronavirus in Lombardia, durante la conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano ...Undicimila indumenti intimi sono stati consegnati da parte di Intesa Sanpaolo — in collaborazione con il Gruppo Calzedonia — ad alcuni ospedali della Lombardia e del Veneto, per essere distribuiti ai ...