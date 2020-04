Coronavirus, Giovanni Bo, presidente di Piccola Industria Caserta: E’ ora di sbloccare cantieri e opere pubbliche (Di giovedì 16 aprile 2020) di Francesco Bellofatto Emergenza da Coronavirus e impatti sulle Pmi di Terra di Lavoro e della Campania: Giovanni Bo, presidente di Piccola Industria di ConfIndustria Caserta lancia una serie di proposte concrete per la ripresa immediata delle attività, tempi certi e procedure semplificate per le agevolazioni, garanzie sulla Cassa Integrazione e lo sblocco dei pagamenti da parte della P.A. “La pandemia sta determinando conseguenze pesantissime non solo per le attività produttive – sottolinea il presidente Bo – ma per tutto il sistema socioeconomico locale e nazionale. Come imprenditori ci troviamo a dover fronteggiare una doppia criticità: dal lato dell’offerta con la contrazione di produzione, servizi e lavoro; dal lato della domanda con la riduzione di consumi, investimenti ed esportazioni”. presidente, che ripercussioni ci sono per ... Leggi su ildenaro Coronavirus - un laboratorio di ricerca Al Papa Giovanni idee e studi anti Covid

Il coronavirus durerà sette anni : la presunta profezia di Papa Giovanni XXIII

Il coronavirus durerà sette anni. Lo dicono le profezie di Papa Giovanni (Di giovedì 16 aprile 2020) di Francesco Bellofatto Emergenza dae impatti sulle Pmi di Terra di Lavoro e della Campania:Bo,didi Conflancia una serie di proposte concrete per la ripresa immediata delle attività, tempi certi e procedure semplificate per le agevolazioni, garanzie sulla Cassa Integrazione e lo sblocco dei pagamenti da parte della P.A. “La pandemia sta determinando conseguenze pesantissime non solo per le attività produttive – sottolinea ilBo – ma per tutto il sistema socioeconomico locale e nazionale. Come imprenditori ci troviamo a dover fronteggiare una doppia criticità: dal lato dell’offerta con la contrazione di produzione, servizi e lavoro; dal lato della domanda con la riduzione di consumi, investimenti ed esportazioni”., che ripercussioni ci sono per ...

LaStampa : ll malato era appena uscito alla rianimazione del Giovanni Bosco, a Torino. La donna: “Mi sono opposta a dimissioni… - LaStampa : Il ricovero assieme dopo la doppia diagnosi, la battaglia in terapia intensiva, la scomparsa del genitore: “Lo salu… - antoniospadaro : Ne “La Civiltà Cattolica”? il gesuita Giovanni Cucci, con l’articolo: “Psicologia del Coronavirus” affronta in modo… - zazoomnews : Coronavirus Giovanni Bo presidente di Piccola Industria Caserta: E’ ora di sbloccare cantieri e opere pubbliche -… - Stefani85889295 : @luisellacost @fattoquotidiano Grazie, questo articolo mette in evidenza tutti i punti chiave di questa tragedia. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giovanni Coronavirus, Giovanni e il ritorno nella stanza del padre morto: “Gli ho detto addio aspettando il tampone” La Stampa Coronavirus, deceduto a Castagnole Lanze un ospite della casa di riposo

Alcuni giorni fa non ce l’aveva fatta a sconfiggere il Covid-19 un castagnolese di 82 anni, residente in paese ... con la scomparsa di un costigliolese, Giovanni Battista Baldi, che era ospite della ...

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Gli ospedali interessati sono: Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Spedali Civili di Brescia, Ospedale di Cremona, di Oglio Po e Nuovo Robbiani di Soresina in provincia di Cremona, Azienda Ospedale - ...

Alcuni giorni fa non ce l’aveva fatta a sconfiggere il Covid-19 un castagnolese di 82 anni, residente in paese ... con la scomparsa di un costigliolese, Giovanni Battista Baldi, che era ospite della ...Gli ospedali interessati sono: Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Spedali Civili di Brescia, Ospedale di Cremona, di Oglio Po e Nuovo Robbiani di Soresina in provincia di Cremona, Azienda Ospedale - ...