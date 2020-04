Coronavirus e allergie, come distinguere i sintomi secondo gli esperti (Di giovedì 16 aprile 2020) Siamo ormai in piena primavera e per gli allergici iniziano ad arrivare i primi disturbi: occhi che lacrimano, congestione nasale e, nei casi più seri, asma. Tra il 10 e il 20 per cento degli italiani ogni anno, in questo periodo, fa i conti con la stessa sintomatologia dovuta principalmente ai pollini che si diffondono nell’aria, ma in questo periodo di emergenza Coronavirus ritrovarsi con il naso che gocciola o altri problemi può generare preoccupazione, o ancora portare le persone a confondere i sintomi di una semplice allergia con quelli causati dall’infezione da Covid-19. A fare chiarezza gli esperti dell’Istituto auxologico italiano, i quali hanno innanzitutto sottolineato che l’allergia porta a “raffreddore acquoso e lacrimazione profusa”, mentre il Coronavirus si manifesta per lo più con congiuntivite, tosse e ... Leggi su tpi Coronavirus e sintomi : dal naso che cola alla tosse - come distinguerlo dalle allergie?

Coronavirus : SOS allergie - ora via libera alla cura del verde

Coronavirus - Coldiretti sul pericolo allergie : “Bene il via libera alla cura verde” (Di giovedì 16 aprile 2020) Siamo ormai in piena primavera e per gli allergici iniziano ad arrivare i primi disturbi: occhi che lacrimano, congestione nasale e, nei casi più seri, asma. Tra il 10 e il 20 per cento degli italiani ogni anno, in questo periodo, fa i conti con la stessa sintomatologia dovuta principalmente ai pollini che si diffondono nell’aria, ma in questo periodo di emergenzaritrovarsi con il naso che gocciola o altri problemi può generare preoccupazione, o ancora portare le persone a confondere idi una semplice allergia con quelli causati dall’infezione da Covid-19. A fare chiarezza glidell’Istituto auxologico italiano, i quali hanno innanzitutto sottolineato che l’allergia porta a “raffreddore acquoso e lacrimazione profusa”, mentre ilsi manifesta per lo più con congiuntivite, tosse e ...

GoSolar01 : RT @insalutenews: Allergie da polline e coronavirus: quali i sintomi comuni e come distinguerli - - insalutenews : Allergie da polline e coronavirus: quali i sintomi comuni e come distinguerli - - annapres70 : RT @annapres70: Quando finirà la quarantena e potrò uscire sarà il periodo delle allergie...se non prendo il coronavirus in ogni caso prend… - zazoomnews : Coronavirus e sintomi: dal naso che cola alla tosse come distinguerlo dalle allergie? - #Coronavirus #sintomi:… - zazoomblog : Coronavirus e sintomi: dal naso che cola alla tosse come distinguerlo dalle allergie? - #Coronavirus #sintomi:… -