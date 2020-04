Coronavirus: delirio agli sbarchi a Messina, ‘servitori dello Stato’ trasformati in carne da macello [VIDEO] (Di giovedì 16 aprile 2020) Disagi, ritardi, problemi a partire, problemi a sbarcare: da giorni i pendolari dello Stretto di Messina stanno vivendo un incubo. Si tratta per lo più operatori sanitari e di appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate: carabinieri, poliziotti, militari dell’Esercito, infermieri. Ma anche persone che viaggiano perché necessitano di cure mediche. Si tratta, in sostanza, degli utenti che più frequentemente si spostano con i traghetti da Calabria a Sicilia e viceversa. Dopo le restrizioni decise dal comune di Messina e dalla regione Sicilia, che prevedono una drastica riduzione del numero delle corse e controlli serrati, questi pendolari sono costretti tutti i giorni a file lunghissima, ad arrivare in ritardo a lavoro e a rientrare poi a casa ad orari improponibili. Una vergogna e uno smacco, causate dall’inefficienza di un sistema ... Leggi su meteoweb.eu Il coronavirus - la quarantena e il delirio del lievito di birra : se ci vedessero i nostri nonni (quelli della guerra) si farebbero due risate

Coronavirus : Usa nuovo record morti - 1480 in un giorno - delirio Trump

Il Coronavirus e il delirio fascista del sindaco di Messina : “Vi rimetto la tessera del pane del ventennio” (Di giovedì 16 aprile 2020) Disagi, ritardi, problemi a partire, problemi a sbarcare: da giorni i pendolariStretto distanno vivendo un incubo. Si tratta per lo più operatori sanitari e di appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate: carabinieri, poliziotti, militari dell’Esercito, infermieri. Ma anche persone che viaggiano perché necessitano di cure mediche. Si tratta, in sostanza, degli utenti che più frequentemente si spostano con i traghetti da Calabria a Sicilia e viceversa. Dopo le restrizioni decise dal comune die dalla regione Sicilia, che prevedono una drastica riduzione del numero delle corse e controlli serrati, questi pendolari sono costretti tutti i giorni a file lunghissima, ad arrivare in ritardo a lavoro e a rientrare poi a casa ad orari improponibili. Una vergogna e uno smacco, causate dall’inefficienza di un sistema ...

Mov5Stelle : Da Nord a Sud ci sono migliaia di persone in prima linea che stanno combattendo col virus. Eppure si intravedono p… - lucazacchi1963 : A battere la grancassa di quello che a mio avviso è il più colossale delirio autodistruttivo della storia repubblic… - ggelta2013 : RT @RadioSavana: Nigeria? No. Delirio a #Napoli (zona piazza Garibaldi) dove centinaia di #risorseINPS clandestini si riversano per strada.… - margherita951 : RT @La7tv: #tagada Il consiglio della scrittrice Maria Giovanna Luini per affrontare il #Coronavirus: 'Il silenzio, aiuta tutti, stiamo ass… - La7tv : #tagada Il consiglio della scrittrice Maria Giovanna Luini per affrontare il #Coronavirus: 'Il silenzio, aiuta tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus delirio Coronavirus: delirio agli sbarchi a Messina, ‘servitori dello Stato’ trasformati in carne da m ... Meteo Web CORONAVIRUS E DISTURBI PSICHIATRICI/ “Rischio depressione, suicidio e psicosi”

suicidialità e delirio. Tutto questo lo dice uno studio pubblicato sul sito scientifico Science Direct, intitolato “Siamo di fronte a un’ondata di sequele neuropsichiatriche di COVID-19? Sintomi ...

Coronavirus, Vladimir Luxuria: "Per Salvini e altri i napoletani erano colerosi, ma nessuno insulta i lombardi"

Vladimir Luxuria sta seguendo con attenzione l’emergenza coronavirus e non risparmia alcuni post al vetriolo pubblicati su Twitter. In particolare l’ex parlamentare si concede una riflessione su Nord ...

suicidialità e delirio. Tutto questo lo dice uno studio pubblicato sul sito scientifico Science Direct, intitolato “Siamo di fronte a un’ondata di sequele neuropsichiatriche di COVID-19? Sintomi ...Vladimir Luxuria sta seguendo con attenzione l’emergenza coronavirus e non risparmia alcuni post al vetriolo pubblicati su Twitter. In particolare l’ex parlamentare si concede una riflessione su Nord ...