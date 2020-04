Coronavirus, Buffagni: “Modello lombardo ha fallito, in Veneto la gestione ha agevolato. Chi dice di “riaprire il 4 maggio” vuole speculare” (Di giovedì 16 aprile 2020) Duro attacco a Matteo Salvini da parte del viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni. “Sono molto arrabbiato perché qualcuno continua a speculare sulla pelle delle persone – ha detto l’esponente del Movimento 5 stelle in un video su Facebook – Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per Coronavirus, più del 10% dei morti mondiali è in Lombardia. Allora è evidente che se da un lato qualcuno ha sbagliato è giusto che la magistratura faccia il suo corso e quindi Salvini che auspica che la magistratura aspetti che muoiano tutti per fare le indagini, dimostra il suo disinteresse per le vite umane“. “Aver visto qualcuno che ha cominciato a fare il Renzi della situazione, dicendo ‘riapriamo il 4 maggio’, con superficialità, senza aver fatto un’analisi, senza sapere ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Fontana - ‘Buffagni mal interpreta - da 4/5 ripresa graduale concordata’

Coronavirus : Buffagni - ‘richiesta Lombardia errore - no strumentalizzazioni’

Coronavirus : Buffagni - ‘se cade Italia cade Ue - anche Berlino’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Duro attacco a Matteo Salvini da parte del viceministro dello Sviluppo economico Stefano. “Sono molto arrabbiato perché qualcuno continua a speculare sulla pelle delle persone – ha detto l’esponente del Movimento 5 stelle in un video su Facebook – Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per, più del 10% dei morti mondiali è in Lombardia. Allora è evidente che se da un lato qualcuno ha sbagliato è giusto che la magistratura faccia il suo corso e quindi Salvini che auspica che la magistratura aspetti che muoiano tutti per fare le indagini, dimostra il suo disinteresse per le vite umane“. “Aver visto qualcuno che ha cominciato a fare il Renzi della situazione, dicendo ‘riapriamo il 4 maggio’, con superficialità, senza aver fatto un’analisi, senza sapere ...

battistabd : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Buffagni: “Modello lombardo ha fallito, in Veneto la gestione ha agevolato. Chi dice di “riaprire il 4 ma… - fattoquotidiano : Coronavirus, Buffagni: “Modello lombardo ha fallito, in Veneto la gestione ha agevolato. Chi dice di “riaprire il 4… - isamiccoli52 : RT @ultimenotizie: 'Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per #coronavirus. E' evidente che se da un lato qualcuno ha sbagli… - gabrypez1 : RT @ultimenotizie: 'Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per #coronavirus. E' evidente che se da un lato qualcuno ha sbagli… - sapiens80 : RT @ultimenotizie: 'Il mio territorio ha più del 50% dei morti in Italia per #coronavirus. E' evidente che se da un lato qualcuno ha sbagli… -