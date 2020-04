Cerreto Sannita, accoltella il convivente durante una lite: arrestata una donna (Di giovedì 16 aprile 2020) Una donna di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri a Cerreto Sannita, nella provincia di Benevento: la donna, al culmine di una lite, ha accoltellato il convivente, un uomo di 52 anni, che per fortuna non è in pericolo di vita. La 45enne, che dopo la lite si è data alla fuga, è stata rintracciata dai militari e arrestata. Leggi su fanpage Cerreto Sannita - arrestata la 45enne che ha ferito questa notte il convivente

Cerreto Sannita - lite nella notte : accoltellato un 52enne

