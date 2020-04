Adriana Volpe svela mio marito è stato geloso di Andrea Denver

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 16 aprile 2020)si è raccontata in un’intervista sul settimanale “Chi”, parlando della sua esperienza nella Casa e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa riguardo il suo periodo in Rai. «La prima volta spiegache io e Giancarlo Magalli abbiamo lavorato insieme èa “Mezzogiorno in famiglia”, dopo che “I Fatti Vostri” erano stati chiusi. Quell’anno tutto è filato liscio. Quando hanno riaperto I Fatti Vostri e sono stata scelta come conduttrice della rete lui mi ha detto ‘Qui non sarà come dall’altra parte. Io qui sono il padrone di casa, tu devi entrare in punta di piedi’. Le conduttrici al suo fianco durano uno, massimo due anni, perché lui vuole che il programma si identifichi con lui. Ogni anno provava a sostituirmi». Poi lapassa a parlare della ...