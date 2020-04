A Torino ci sono centinaia di potenziali malati Covid di cui non si ha traccia (Di giovedì 16 aprile 2020) Mail perse a Torino: cancellate tracce di centinaia di potenziali malati Covid Alle 20.30 del 14 aprile, sul sito della regione Piemonte è comparsa questa notifica: “Richiesta di relazione sulle comunicazioni ai Sisp. La Regione Piemonte ha chiesto all’Asl Città di Torino una relazione sulle comunicazioni dei medici di famiglia ai Servizi di igiene di pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus e la relativa richiesta di test diagnostico, che potrebbero essere andate perse. ‘Dalle prime informazioni – afferma l’assessore Luigi Icardi – sembrerebbe evidente che il problema sia stato causato da uno straordinario flusso di e-mail. Se ci sono delle responsabilità verranno accertate’. La richiesta di chiarimento è stata estesa a tutte le Asl”. Cosa significa? Significa che negli ultimi giorni di febbraio e ... Leggi su tpi "Non so perché sono qui". Moldavo attacca agenti a Torino

A Torino 6 fratelli - tutti medici - sono in prima linea contro il Coronavirus

