Veronica Burchielli finisce nella bufera | L’ex di Uomini e Donne ha bestemmiato ? Video

(Di mercoledì 15 aprile 2020)sembra averdurante la sua ultima storia Instagram, le prove in unhanno creato un vero e proprio scandalo sul web. L’ex tronista disembra essersi lasciata andare a un’affermazione pesante avvenuta pochi minuti fa sul suo profilo Instagram.presa dalla foga del momento, si è … L'articoloL’ex dihaproviene da www.meteoweek.com.

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, l’ex tronista #VeronicaBurchielli risponde alle domande dei fan e si lascia andare a confessioni h… - LadyNews_ : #VeronicaBurchielli e #AlessandroZarino di #UominieDonne si sono lasciati - infoitcultura : Veronica Burchielli fa confessioni piccanti: l’amore a tre, con una donna e poi il ritorno con Alessandro (FOTO) - infoitcultura : Veronica Burchielli lo fa ovunque | Racconti imbarazzanti fuori da Uomini e Donne -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Burchielli

L’ex tronista di Uomini e Donne sembra essersi lasciata andare a un’affermazione pesante avvenuta pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. Veronica Burchielli presa dalla foga del momento, si è ...Dico la verità, forse lavorando tanto non ho queste grandi idee in mente, non sto pensando sinceramente a fare qualcosa di nuovo. Maria De Filppi svela le novità della nuova edizione di Uomini e Donne ...