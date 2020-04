Una Vita, spoiler Spagna: Santiago sul punto di uccidere Genoveva (Di mercoledì 15 aprile 2020) Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita raccontano che Santiago si stancherà dei ricatti di Genoveva e sarà sul punto di ucciderla, così da liberarsi per sempre di lei. Nel frattempo, Maite prenderà la sofferta decisione di lasciare Acacias, certa di non avere speranze per la sua storia d’amore con Camino. Una Vita, spoiler: Genoveva vuole uccidere Ursula Nei prossimi episodi della soap, Camino e Cesáreo avranno un violento scontro. La giovane lo rimprovererà di essere stato troppo duro con sua madre. Maite invece, stanca di soffrire per un amore impossibile, dirà a Camino di volersi allontanare per sempre da Acacias. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Genoveva convocherà Santiago per una missione di estrema importanza. La Salmeron gli consegnerà un’arma da fuoco, con la quale ... Leggi su kontrokultura Una Vita Trame dal 20 a venerdì 24 aprile 2020 : Celia muore e Acacias fa un salto in avanti di 10 anni

