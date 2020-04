Una strategia innovativa, sostenibile e condivisa per riaprire l’Italia in sicurezza (Di mercoledì 15 aprile 2020) A quasi 40 giorni dal decreto con cui l’8 marzo scorso il presidente Conte ha annunciato il “lockdown” dell’Italia, credo sia giusto porci il tema di come pianificare la transizione verso una riapertura in sicurezza delle attività produttive, dei servizi, della scuola, dei beni culturali.Proprio perché, come virologi ed epidemiologi avvisano, il traguardo dell’azzeramento dei contagi è ancora lontano e un vaccino non sarà disponibile prima dei prossimi mesi, come decisori politici abbiamo la responsabilità di definire, concordare e mettere in campo regole, strategie e condizioni in grado di rendere possibile – d’accordo anche con le autorità sanitarie – il riavvio di tutte le attività in convivenza con il virus.Con il protocollo del 14 marzo scorso per la tutela della salute nei luoghi di ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : studio dell'università di Siena per una nuova strategia farmacologica

Coronavirus : studio dell'università di Siena per una nuova strategia farmacologica

Tuttosport : si complica il rinnovo di Mertens. C’è una strategia per portare Immobile al Napoli (Di mercoledì 15 aprile 2020) A quasi 40 giorni dal decreto con cui l’8 marzo scorso il presidente Conte ha annunciato il “lockdown” dell’Italia, credo sia giusto porci il tema di come pianificare la transizione verso una riapertura indelle attività produttive, dei servizi, della scuola, dei beni culturali.Proprio perché, come virologi ed epidemiologi avvisano, il traguardo dell’azzeramento dei contagi è ancora lontano e un vaccino non sarà disponibile prima dei prossimi mesi, come decisori politici abbiamo la responsabilità di definire, concordare e mettere in campo regole, strategie e condizioni in grado di rendere possibile – d’accordo anche con le autorità sanitarie – il riavvio di tutte le attività in convivenza con il virus.Con il protocollo del 14 marzo scorso per la tutela della salute nei luoghi di ...

IlContiAndrea : La misura è colma, le cose vanno dette per non perdere tempo: #Fontana e #Gallera totalmente inadeguati. Lo dimostr… - chedisagio : La conferenza stampa di oggi delinea in modo chiaro e inequivocabile come al governo, non ci sia una strategia né i… - FerdiGiugliano : L’Italia ???? ha molti divieti, molte task force, molte conferenze stampa - ma al momento non ha una strategia per ri… - meteorologo777 : Pochi tamponi e test sierologici sparsi e limitati...per carità può essere una strategia ma ho forti dubbi sia quella giusta - tuscolo : RT @mariobortoluss1: -

Ultime Notizie dalla rete : Una strategia L'Ue alla ricerca di una strategia. La proposta di Petrelli per il Vecchio continente Formiche.net Convivere con COVID-19. Un proposta per riaprire l’Italia, gestendo in modo sicuro la transizione da pandemia a endemia

Premessa: la grande epidemia italiana da COVID-19 non dovrebbe comportarsi in modo molto dissimile da ogni altra epidemia conosciuta. In altre parole, dovrebbe arrivare a un plateau sia come numero di ...

Musumeci scrive a Comitato Scientifico

Il presidente della Regione Siciliana ha inviato una lettera al Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-19 in Sicilia Palermo - «Quali strategie adottare per il graduale ritorno ad una più ...

Premessa: la grande epidemia italiana da COVID-19 non dovrebbe comportarsi in modo molto dissimile da ogni altra epidemia conosciuta. In altre parole, dovrebbe arrivare a un plateau sia come numero di ...Il presidente della Regione Siciliana ha inviato una lettera al Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Covid-19 in Sicilia Palermo - «Quali strategie adottare per il graduale ritorno ad una più ...