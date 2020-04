Telegram nei guai: richiesta la sospensione immediata (Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articolo Telegram nei guai: richiesta la sospensione immediata è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ancora guai per Telegram: dopo il caos per i gruppi di “Revenge porn”, qualcun altro richiede la sua sospensione per la diffusione di materiale illecito. Il diretto concorrente di Whatsapp, Telegram, sembra essere di nuovo nei guai. Dopo lo scandalo per il gruppo “Revenge Porn” che contava più di 36000 iscritti alla piattaforma social, una … Leggi su youmovies (Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articoloneilaè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ancoraper: dopo il caos per i gruppi di “Revenge porn”, qualcun altro richiede la suaper la diffusione di materiale illecito. Il diretto concorrente di Whatsapp,, sembra essere di nuovo nei. Dopo lo scandalo per il gruppo “Revenge Porn” che contava più di 36000 iscritti alla piattaforma social, una …

MinisteroSalute : Il virus si combatte su più fronti. Negli ospedali, nei laboratori, sulle ambulanze, restando a casa e sul web, con… - DenverCartoons : RT @nonfaretardi: Sapete che anonymus sta mettendo on line tutti i nomi e cognomi di quelli che hanno fatto revenge porn nei gruppi di tel… - misorottorcazzo : RT @nonfaretardi: Sapete che anonymus sta mettendo on line tutti i nomi e cognomi di quelli che hanno fatto revenge porn nei gruppi di tel… - Jpolemica666 : RT @nonfaretardi: Sapete che anonymus sta mettendo on line tutti i nomi e cognomi di quelli che hanno fatto revenge porn nei gruppi di tel… - assuntasalvati3 : RT @nonfaretardi: Sapete che anonymus sta mettendo on line tutti i nomi e cognomi di quelli che hanno fatto revenge porn nei gruppi di tel… -