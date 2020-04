Pechino rafforza la presa sulla ricerca sulle origini del Coronavirus | “Vogliono

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La Cina ha imposto restrizionipubblicazione di ricerche accademichedel, secondo una direttiva del governo centrale e avvisi in rete di due università cinesi, poi rimossi dal web. Sotto la nuova politica, tutte le pubblicazioni accademiche sul Covid-19 saranno soggette a verifiche extra prima di essere presentate per la pubblicazione, riporta la CNN. Gli studi sull’origine del virus riceveranno un controllo più approfondito e dovranno essere approvate dalle autorità del governo centrale, secondo i post ora cancellati. I maggiori controlli sembrano essere l’ultimo tentativo del governo cinese di controllare la storiadella pandemia di, che finora ha ucciso oltre 126.000 persone e contagiato quasi 2 milioni dopo essere scoppiata per la prima volta nella città cinese di Wuhan nel mese ...

Ma il leader rafforza alleanze con Cina e Pechino. Il governo di Caracas 'utilizza la pandemia di coronavirus come scusa per giustificare la crisi in Venezuela', mantenere il controllo sociale e restar ... Invece di fare una autocritica per i ritardi, la superficialità e l'impreparazione della Casa Bianca nelle prime fasi della pandemia, il presidente ...