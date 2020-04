Open Arms | “Dobbiamo sempre stare dalla parte di chi è considerato l' ultima

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 15 aprile 2020) “Cuatros elementos” ha intervistato Riccardo Gatti, capomissione dell'Ong, che ha raccontato le attività in cui sono impegnati in questo momento di pandemia. Quito - Santiago del Cile - Barcellona - Redacción Ecuador Quest'articolo; disponibile anche in: Spagnolo, Catalano A quale progetto sta lavorando? Sono passati 15 giorni da quando ci hanno chiesto aiuto per raggiungere più persone possibile. Il primo progetto che; stato avviato; il sostegno alla (...) - Società / ONG, Immigrati, , On the road, Strage migranti mediterraneo,