Newcastle, cessione a un passo: accordo per 340 milioni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sarebbe ormai praticamente cosa fatta la cessione del Newcastle United. Il passaggio di proprietà del club di Premier League ha fatto passi avanti dopo che nuovi documenti hanno rivelato che il proprietario Mike Ashley ha siglato un accordo con la potenziale acquirente Amanda Staveley. Staveley – donna d’affari britannica nota soprattutto per i suoi legami … L'articolo Newcastle, cessione a un passo: accordo per 340 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sarebbe ormai praticamente cosa fatta ladelUnited. Il passaggio di proprietà del club di Premier League ha fatto passi avanti dopo che nuovi documenti hanno rivelato che il proprietario Mike Ashley ha siglato uncon la potenziale acquirente Amanda Staveley. Staveley – donna d’affari britannica nota soprattutto per i suoi legami … L'articoloa unper 340è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SkySport : Newcastle, Mike Ashley vicino alla cessione del club di Premier League - andreafabris96 : ?? #Newcastle: cessione in vista #PremierLeague ??????????????? - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Newcastle, cessione a un passo: accordo per 340 milioni: Sarebbe ormai praticamente cosa fatta la… - ILOVEPACALCIO : Newcastle: Mike Ashley vicino alla cessione del club - Ilovepalermocalcio - CalcioFinanza : #Newcastle, cessione a un passo: accordo per 340 milioni di euro -