Muore schiantandosi contro un albero | 21 anni fa aveva sterminato la famiglia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Simone Cantaridi, 46, ha perso la vita così,unin via Firenze a Prato, di fronte allo stadio Lungobisenzio. Non era ubriaco, nonfatto uso di sostanze stupefacenti. Al momento l’alta velocità sembra essere la causa dello schianto. L’uomo è morto alla vigilia del 21esimo anno dalla strage inda lui commessa. Il nome di Simone Cantaridi, infatti, è legato alla tragedia avvenuta a Piombino il 14 aprile 1999: all’età di 25uccise a coltellate la moglie, la figlioletta di appena 4e la sorella. Poi fece esplodere la casa, in via Landi, senza un apparente motivo. Cantaridi confessò il triplice omicidio mentre si trovava in ospedale, sopravvissuto all’esplosione dopo che i carabinieri ritrovarono nell’appartamento un coltello insanguinato. Cantaridi venne condannato a 16ma ...