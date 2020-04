“Mia mamma è ricoverata…”: Flavio Insinna senza parole e in lacrime per l’email di una fan [VIDEO] (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nuovo videomessaggio di Flavio Insinna su Facebook Continua la programmazione de L’Eredità, ovviamente in replica. Infatti nella puntata in onda martedì 14 aprile 2020, il padrone di casa Flavio Insinna ha fatto compagnia al pubblico della prima rete introducendola con un videomessaggio registrato precedentemente dall’attore romano. Per dare un tocco di inedito, il professionista capitolino ogni tanto lancia gli appuntamenti del game show del preserale di Rai Uno con delle clip che lui stesso realizza nella propria abitazione. Filmati che la rete condivide dia sui canali social ufficiali che tra la fine de La vita in diretta e l’inizio del quiz tv. Nel video trasmesso ieri, Insinna ha detto: “Prima di giocare con L’Eredità, stasera vi voglio leggere una mail che mi ha lasciato senza parole”. Il conduttore de L’Eredità ... Leggi su kontrokultura Mika - racconto drammatico a Domenica In : “Mia mamma in pericolo”

Live non è la D’Urso - Fiordaliso : “Mia mamma mi ha chiamata dall’ospedale e mi ha detto ‘sto morendo’”

Fiordaliso : “Mia mamma mi ha chiamato per dirmi che stava morendo” - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nuovo videomessaggio disu Facebook Continua la programmazione de L’Eredità, ovviamente in replica. Infatti nella puntata in onda martedì 14 aprile 2020, il padrone di casaha fatto compagnia al pubblico della prima rete introducendola con un videomessaggio registrato precedentemente dall’attore romano. Per dare un tocco di inedito, il professionista capitolino ogni tanto lancia gli appuntamenti del game show del preserale di Rai Uno con delle clip che lui stesso realizza nella propria abitazione. Filmati che la rete condivide dia sui canali social ufficiali che tra la fine de La vita in diretta e l’inizio del quiz tv. Nel video trasmesso ieri,ha detto: “Prima di giocare con L’Eredità, stasera vi voglio leggere una mail che mi ha lasciato”. Il conduttore de L’Eredità ...

MorganLBrennan : Mamma Mia! - ManuGuix : Mamma mia ???????? - matteorenzi : Mamma mia, che bravo Massimo Recalcati nella chiacchiera di stanotte a “L’Ora d’aria” su Instagram. Piantare la vig… - luca_lammerding : RT @benevolenzaNoUE: Mamma mia, satanisti. - MariaLu91149151 : RT @FabyP_69: @RizziRes @Elisa34012803 Sai cosa ti rispondo. Non me ne frega un cazzo. Sono esseri umani deceduto per covid. Ho mia mamma c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mia mamma «Famiglia decimata dal Coronavirus. E dopo essere usciti dall’ospedale di Alzano nessuno ci ha controllati» Corriere della Sera