L'eparina per ingannare il virus che causa anche tromboembolie (Di mercoledì 15 aprile 2020) Francesca Bernasconi L'Aifa ha autorizzato uno studio per somministrare l'eparina ai malati di Covid-19. Il virus si lega al farmaco, invece che alla proteina delle cellule umane che evita la coagulazione del sangue. In questo modo si cerca di evitare la mortalità causata dalle complicanze di trombi ed emboli Nell'infezione da nuovo coronavirus, la polmonite sembrerebbe ora solamente la punta dell'iceberg. "Abbiamo l'impressione, supportata da esami autoptici su diversi pazienti, che questi pazienti muoiano non tanto per insufficienza polmonare grave, quanto per eventi tromboembolici", sostiene Filippo Drago, direttore di Farmacologia clinica al policlinico di Catania, parlando con AdnKronos. E spiega come la morte dei malati Covid-19 possa essere legata anche a embolie e trombi. Si tratta di un danno causato dal virus "sull'endotelio basale e alveolare del ... Leggi su ilgiornale Al via una sperimentazione sull’eparina contro il coronavirus : potrebbe “ingannarlo” e salvare vite

Perché utilizzare l’eparina nella cura dell’infezione da Covid-19

Coronavirus - l’Aifa autorizza una cura sperimentale con eparina (Di mercoledì 15 aprile 2020) Francesca Bernasconi L'Aifa ha autorizzato uno studio per somministrare l'ai malati di Covid-19. Ilsi lega al farmaco, invece che alla proteina delle cellule umane che evita la coagulazione del sangue. In questo modo si cerca di evitare la mortalitàta dalle complicanze di trombi ed emboli Nell'infezione da nuovo corona, la polmonite sembrerebbe ora solamente la punta dell'iceberg. "Abbiamo l'impressione, supportata da esami autoptici su diversi pazienti, che questi pazienti muoiano non tanto per insufficienza polmonare grave, quanto per eventi tromboembolici", sostiene Filippo Drago, direttore di Farmacologia clinica al policlinico di Catania, parlando con AdnKronos. E spiega come la morte dei malati Covid-19 possa essere legataa embolie e trombi. Si tratta di un dannoto dal"sull'endotelio basale e alveolare del ...

RobertoBurioni : Idrossiclorochina, tocilivumab, eparina e altri sono farmaci usati nell'emergenza e per i quali non esistono al mom… - Adnkronos : #Coronavirus, Drago: 'Tante morti per #tromboembolie, ok #Aifa a studio eparina' - wireditalia : L’Aifa ha dato il via libera a un nuovo studio clinico per ridurre la mortalità da Covid-19. - mame18938 : RT @intuslegens: Mentre geniali medici del sud curano i malati con l'#eparina, cioè gratis, laidi traditori della scienza tramano per censu… - GFaretti : RT @queequeg1901: Quindi:per il vaccino 'stop burocrazia, fare presto, la gente muore', per l'eparina invece 'bisogna aspettare uno studio… -