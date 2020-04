Leonardo DiCaprio mette in palio un giorno sul set con De Niro e Scorsese per chi dona contro il coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) In America molte star stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus ed uno di questi è sicuramente Leonardo DiCaprio. L’attore premio Oscar ha aperto un fondo con l’iniziativa America’s Food Fund per acquistare cibo a chi non può permetterselo durante la pandemia. Una campagna importante che ha già riscosso ampi consensi e adesioni. Ora però l’attore vuole anche rendere felice un suo personale fan ed è arrivato a mettere in palio un giorno sul set del suo nuovo film Killers of The Flower Moon. Nel film di Martin Scorsese, con cui lavorerà insieme a Robert De Niro ed è proprio durante un video facebook con lui che ha annunciato la lodevole iniziativa: “Se ti sei mai chiesto come sia poter lavorare con il grande Martin Scorsese, Robert De Niro e me stesso, questa è la tua occasione. Robert ... Leggi su giornalettismo American Psycho - Mary Harron : "Ho quasi perso la regia per aver rifiutato Leonardo DiCaprio"

