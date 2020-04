Le "quattro D" per tornare alla normalità: il piano della Lombardia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alberto Giorgi Si riapre il 4 maggio: mascherine obbligatorie e norme anti-assembramento. Fontana: "È la via lombarda alla libertà" Dopo il Veneto, la Lombardia e anche il Piemonte. Nella regione di Luca Zaia, per volontà della giunta, è già partita la cosiddetta e tanto agognata Fase 2, che di fatto prevede un lockdown soft e permette a famiglie e imprese della "locomotiva d'Italia" di tornare ad assaggiare un po' di libertà e la vita così come la abbiamo lasciata a inizio marzo. Oggi, a circa un mese dall'entrata in vigore della serrata obbligata in ottemperanza alle misure di contenimento contro la pandemia di coronavirus varate dal Cura Italia, in Lombardia si guarda avanti. Nonostante la regione rimanga la fetta dello Stivale più in difficoltà causa Covid-19 – Milano e le provincie di Bergamo e Brescia ... Leggi su ilgiornale Ripresa Serie A - quattro punti per ripartire : la Figc detta le regole

Milano - protesta dopo uno sgombero nelle case popolari di via Ricciarelli : fermate quattro persone

Riapertura anticipata? Il "bomba libera tutti" costerebbe alla Toscana 550mila contagi. Quattro scenari sul dopo lockdown (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alberto Giorgi Si riapre il 4 maggio: mascherine obbligatorie e norme anti-assembramento. Fontana: "È la via lombardalibertà" Dopo il Veneto, lae anche il Piemonte. Nella regione di Luca Zaia, per volontàgiunta, è già partita la cosiddetta e tanto agognata Fase 2, che di fatto prevede un lockdown soft e permette a famiglie e imprese"locomotiva d'Italia" diad assaggiare un po' di libertà e la vita così come la abbiamo lasciata a inizio marzo. Oggi, a circa un mese dall'entrata in vigoreserrata obbligata in ottemperanza alle misure di contenimento contro la pandemia di coronavirus varate dal Cura Italia, insi guarda avanti. Nonostante la regione rimanga la fetta dello Stivale più in difficoltà causa Covid-19 – Milano e le provincie di Bergamo e Brescia ...

reportrai3 : Se tutta l’umanità mantenesse lo stile di vita di un americano, non basterebbero quattro Terre per soddisfarne i bi… - NicolaMorra63 : 50 euro al mese per 80 ore di lavoro a settimana. Questo veniva dato a dei disperati sfruttati da alcuni #caporali… - ferrazza : Il ministro Boccia dice: 'Non ci possono essere tre o quattro opzioni su ogni tema. La politica per decidere deve a… - Angela23763271 : RT @AdalucDe: Sono almeno quattro le forze che potrebbero mettersi di traverso a bloccare la rinascita del Paese: lo spirito di fazione, la… - f4stfu5e : Per la rubrica ad user f4stfu5e pesa il culo cucinare a mezzogiorno ho mangiato tre fette di prosciutto con un po'… -

Ultime Notizie dalla rete : quattro per Cocaina e marijuana a domicilio, per i debitori botte e minacce: quattro gli arresti Cronache Maceratesi Modena, diario dall’epidemia

1° aprile 2020 Alfredo Romagnoli, titolare dell’omonimo studio commercialista, noto anche come RM DATA, ci racconta: «Nella mattinata, in quattro ore, sono riuscito a inviare sul sito Inps la ...

Coronavirus, oltre 2 milioni di casi nel mondo, i governi si tagliano lo stipendio. Trump sospende fondi Oms. Danimarca riapre elementari e asili

È il dato più alto dall'inizio della pandemia quello che emerge mentre Trump polemizza con l'unione mondiale della sanità e ...

1° aprile 2020 Alfredo Romagnoli, titolare dell’omonimo studio commercialista, noto anche come RM DATA, ci racconta: «Nella mattinata, in quattro ore, sono riuscito a inviare sul sito Inps la ...È il dato più alto dall'inizio della pandemia quello che emerge mentre Trump polemizza con l'unione mondiale della sanità e ...