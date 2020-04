La Croce Rossa di Benevento piange la scomparsa di Rosetta Cocchiarella (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comitato CRI di Benevento piange la scomparsa della cara Rosetta Cocchiarella. Il Presidente, insieme a tutto il personale Volontaristico e Dipendente, si stringe intorno alla famiglia ed alla sorella Lina. Rosetta è stata guida e faro della Croce Rossa, ricoprendo incarichi di prestigio e svolgendo in prima persona tantissime attività e progetti, soprattutto in sostegno di famiglie disagiate. La tristezza del grave momento storico si associa oggi alla commozione per la perdita di un pilastro del Comitato. L'articolo La Croce Rossa di Benevento piange la scomparsa di Rosetta Cocchiarella proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Raoul Bova : dal generoso gesto alla serie tv sulla Croce Rossa Italiana

Ronaldo ed Elkann : Nevergiveup - raccolta fondi per la Croce Rossa

Fasano. Raoul Bova disponibile ad ospitare i volontari della Croce Rossa (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comitato CRI diladella cara. Il Presidente, insieme a tutto il personale Volontaristico e Dipendente, si stringe intorno alla famiglia ed alla sorella Lina.è stata guida e faro della, ricoprendo incarichi di prestigio e svolgendo in prima persona tantissime attività e progetti, soprattutto in sostegno di famiglie disagiate. La tristezza del grave momento storico si associa oggi alla commozione per la perdita di un pilastro del Comitato. L'articolo Ladiladiproviene da Anteprima24.it.

gianluigibuffon : ???? Oggi le maschere le usiamo per proteggerci. Domani per dimostrare chi siamo. Aiutami a supportare chi non si arr… - repubblica : Congo, la Croce Rossa: 'Il nuovo caso di Ebola non ci ferma, ma una doppia epidemia con Covid 19 sarebbe una catast… - msdsalute : MSD Italia al fianco della Croce Rossa Italiana nell’emergenza #COVID19 - atimo13 : RT @Patrizia_RF: “A Roma, per venire incontro al problema ALIMENTARE campi Rom, (anche ABUSIVI) si sta realizzando una distribuzione MASSIC… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Grazie da TIM e CROCE ROSSA ITALIANA. Il tuo sostegno sara' interamente devoluto al progetto IL TEMPO DELLA GENTILEZZA. -