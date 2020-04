Jurassic Park 2: la vera ragione per cui fu aggiunto lo stegosauro (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per Jurassic Park 2 Steven Spielberg si convinse ad aggiungere lo stegosauro nel secondo film della saga grazie a insistenti richieste esterne. La vera ragione per cui in Jurassic Park 2 figura un enorme stegosauro è che il regista Steven Spielberg ricevette migliaia di lettere di protesta, molte delle quali provenivano da bambini che erano rimasti delusi da un aspetto del primo film: volevano sapere perché nel primo capitolo della saga non c'era lo stegosauro. Il direttore artistico dei primi tre film, Mark "Crash" McCreery, aveva precedentemente espresso il suo rammarico per il fatto che lo stegosauro non fosse tra i dinosauri apparsi in Jurassic Park (1993). Come ha ricordato Colin Wilson: "Steven decise di accontentare i bambini, la cosa per lui ... Leggi su movieplayer Il mondo perduto : Jurassic Park - stasera su Italia 1 il secondo film della saga

Vanessa Lee Chester - chi è l’attrice de Il mondo perduto – Jurassic Park

Stasera in tv mercoledì 15 aprile 2020 - programmi e film : Meraviglie - Maltese - Jurassic Park (Di mercoledì 15 aprile 2020) Per2 Steven Spielberg si convinse ad aggiungere lonel secondo film della saga grazie a insistenti richieste esterne. Laper cui in2 figura un enormeè che il regista Steven Spielberg ricevette migliaia di lettere di protesta, molte delle quali provenivano da bambini che erano rimasti delusi da un aspetto del primo film: volevano sapere perché nel primo capitolo della saga non c'era lo. Il direttore artistico dei primi tre film, Mark "Crash" McCreery, aveva precedentemente espresso il suo rammarico per il fatto che lonon fosse tra i dinosauri apparsi in(1993). Come ha ricordato Colin Wilson: "Steven decise di accontentare i bambini, la cosa per lui ...

marstairs : Non avevo mai visto i film di jurassic park se non il primo saltuariamente (avevo paura oh) e okay sono fighissimi… - stoinincognito : @Steve19996 non conosco ?? mi è venuto in mente perché stavo guardando jurassic park e c’era il soldato pelato e sub… - pinklemon91 : Amo i dinosauri, amo Jurassic Park, ma il mio più grande trauma si trova nel secondo film. Ho una finestra di fianc… - Broncino_ : Madonna il 2 jurassic park è il più brutto, parliamo invece del terzo dove sono dentro la voliera che figata - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jurassic Park 2: la vera ragione per cui fu aggiunto lo stegosauro -