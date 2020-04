Italgas | Consob | Norges Bank scende allo 0 | 971%

Ultime Notizie dalla rete : Italgas Consob

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Norges Bank è scesa, lo scorso 9 aprile, dall’1,192% allo 0,971% nel capitale sociale di Italgas. E’ quanto si legge negli aggiornamenti della Consob.(Teleborsa) - La Consob comunica che dal 9 aprile 2020, Norges Bank detiene in portafoglio una quota dell'1,072% in Pirelli e una quota dello 0,971% in Italgas.