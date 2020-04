Il virus rallenta ancora. I nuovi casi per la prima volta sotto quota 3000 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sale a 162.488 il numero totale di casi di coronavirus in Italia, un aumento di 2.972 rispetto a ieri. Per trovare un aumento più basso bisogna risalire al 13 marzo, quando i casi in più furono 2.547, ma va detto che il numero di tamponi eseguiti è di 26.778 nelle ultime 24 ore, la metà circa del trend degli ultimi giorni. È quanto riporta il bollettino giornaliero della Protezione Civile. I decessi sono stati 602 (contro i 566 di ieri), portando il totale a 21.067, mentre i guariti sono stati 1.695 (contro 1.224 di ieri), 37.130 in tutto. Le persone attualmente positive sono appena 675 in più, anche questo un dato che non si vedeva addirittura dal 10 marzo, e in totale sono 104.291. Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.260 a 3.186 (-74), e torna a scendere quello dei ricoveri ordinari, salito ieri di 176 ... Leggi su agi Il virus rallenta ancora - I nuovi casi per la prima volta sotto quota 3000

Coronavirus - il bollettino : in Italia 162.488 contagi e 37.130 guariti. Casi rallentano - ma tornano a salire i morti

Coronavirus - il bollettino : in Italia 162.488 contagi e 37.130 guariti. Casi rallentano - ma tornano a salire i morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sale a 162.488 il numero totale didi coronain Italia, un aumento di 2.972 rispetto a ieri. Per trovare un aumento più basso bisogna risalire al 13 marzo, quando iin più furono 2.547, ma va detto che il numero di tamponi eseguiti è di 26.778 nelle ultime 24 ore, la metà circa del trend degli ultimi giorni. È quanto riporta il bollettino giornaliero della Protezione Civile. I decessi sono stati 602 (contro i 566 di ieri), portando il totale a 21.067, mentre i guariti sono stati 1.695 (contro 1.224 di ieri), 37.130 in tutto. Le persone attualmente positive sono appena 675 in più, anche questo un dato che non si vedeva addirittura dal 10 marzo, e in totale sono 104.291. Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.260 a 3.186 (-74), e torna a scendere quello dei ricoveri ordinari, salito ieri di 176 ...

Agenzia_Ansa : #Oms: #Virus rallenta in Italia e Ue, accelera in #Africa 'Pericoloso eliminare le restrizioni troppo presto' #ANSA - RaiNews : 'La discesa può essere pericolosa quanto la salita se non gestita correttamente' - Ilforzamessina : Covid-19 | I dati della P.C. siciliana al 14 aprile.Dottor Franco De Luca: “Il virus rallenta ma rimaniamo a casa” - orsobianco : @GianricoCarof esiste solo una risposta: senza il vaccino il virus si propaga. se ci fermiamo, il virus rallenta,… - ValerioPagnotta : #COVID19 #CoronaVirusItalia Sembra una barzelletta. Un virus letale si diffonde rapidamente I governi reagiscono… -

Ultime Notizie dalla rete : virus rallenta Il virus rallenta ancora. I nuovi casi per la prima volta sotto quota 3000 AGI - Agenzia Italia Coronavirus, le sei regole dell’Oms per uscire dal lockdown

“Sappiamo che si diffonde rapidamente e sappiamo che è mortale, 10 volte più del virus responsabile dell’epidemia di influenza del 2009. Ogni Paese dovrebbe attuare una serie completa di misure per ...

Coronavirus, la previsione per l'estate: parla Lopalco

Poi, speriamo che per questa estate la situazione epidemiologica si sia tranquillizzata, ci sarà probabilmente anche l’estate in sé a rallentare la corsa del virus e stare in casa non sarà più così ...

“Sappiamo che si diffonde rapidamente e sappiamo che è mortale, 10 volte più del virus responsabile dell’epidemia di influenza del 2009. Ogni Paese dovrebbe attuare una serie completa di misure per ...Poi, speriamo che per questa estate la situazione epidemiologica si sia tranquillizzata, ci sarà probabilmente anche l’estate in sé a rallentare la corsa del virus e stare in casa non sarà più così ...