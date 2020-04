Il gruppo Sacro “La Sollevazione” acquista un ventilatore polmonare con le offerte

Leggi su tvio

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il“La Sollevazione “, comunica, che a seguito dell’annullamento della Processione del Venerdì Santo prevista dalle disposizioni volte a contrastare la diffusione del covid-19 e in occasione della ricorrenza dei 400 anni dall’affidamento delal Ceto dei Falegnami, Carpentieri Navali, Carradori e Mobilieri, ha deciso di impiegare il ricavato delle, già raccolte, per l’acquisto di un, per sub terapia intensiva, completo di accessori, da donare al reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione o Cardiologia in funzione delle necessità dei reparti dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Questo gesto di solidarietà deliberato in maniera celere, da tutti i componenti del(Consoli e Collaboratori) ha permesso di iniziare subito la ricerca del dispositivo sanitario ...