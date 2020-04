Germania, avvocatessa contraria alla quarantena portata in un reparto psichiatrico (Di mercoledì 15 aprile 2020) Germania, avvocatessa contraria alla quarantena portata in un reparto psichiatrico Era stata molto critica con le misure prese dal governo tedesco contro il Coronavirus ed era contraria la quarantena. Beate Bahner, avvocatessa di Heidelberg, in Germania, è stata fermata dalla polizia e portata in un reparto psichiatrico, come ha confermato a Die Welt un portavoce della polizia a Mannheim. Beate Bahner è stata fermata domenica scorsa dalla polizia, con qualche difficoltà perché aveva opposto resistenza. Come misura precauzionale è stata portata in un reparto psichiatrico dell’ospedale e lì è stata fatta visitare da un medico che poi ha deciso di trattenerla avendola trovata “in una situazione mentale molto confusa“, ha spiegato il portavoce Norbert Schätzle. Negli ultimi giorni l’avvocatessa aveva chiesto ... Leggi su tpi Coronavirus in Germania : avvocatessa critica la quarantena - “mette a rischio i diritti umani”. Portata in manicomio (Di mercoledì 15 aprile 2020)in unEra stata molto critica con le misure prese dal governo tedesco contro il Coronavirus ed erala. Beate Bahner,di Heidelberg, in, è stata fermata dpolizia ein un, come ha confermato a Die Welt un portavoce della polizia a Mannheim. Beate Bahner è stata fermata domenica scorsa dpolizia, con qualche difficoltà perché aveva opposto resistenza. Come misura precauzionale è statain undell’ospedale e lì è stata fatta visitare da un medico che poi ha deciso di trattenerla avendola trovata “in una situazione mentale molto confusa“, ha spiegato il portavoce Norbert Schätzle. Negli ultimi giorni l’aveva chiesto ...

zazoomnews : Coronavirus in Germania: avvocatessa critica la quarantena “mette a rischio i diritti umani”. Portata in manicomio… - cronachecampane : Germania: avvocatessa anti-quarantena portata in manicomio - roberiez : In Germania, un'avvocatessa di Heidelberg, Beate Bahner, molto critica con le misure prese dal governo per la quara… - sebaquila : RT @GSpelunca: @Potemkin959 Ho ascoltato tutto il messaggio vocale dell'avvocatessa. È allucinante. Stanno veramente internando i dissident… - AhmedSadok10 : @DiegoFusaro Un avvocatessa tedesca ha protestato contro il confinamento in Germania descrivendolo come incostituz… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania avvocatessa Coronavirus in Germania: avvocatessa critica la quarantena, “mette a rischio i diritti umani”. ... Meteo Web Avvocatessa tedesca critica la quarantena: la portano in un reparto psichiatrico

Si dice contraria alle misure di distanziamento sociale e viene portata in un reparto psichiatrico. Accade in Germania ad un’avvocatessa di Heidelberg, Beate Bahner, molto critica con le misure prese ...

Una “terra peculiare”: il fascismo e la Resistenza in Trentino, tra miti e rimozioni

La posizione geografica, la funzione di “corridoio naturale tra il mondo tedesco e l’Italia”, lo rendevano di una tale importanza geografica ... vedasi il conferimento all’ex commissario di Trento ...

Si dice contraria alle misure di distanziamento sociale e viene portata in un reparto psichiatrico. Accade in Germania ad un’avvocatessa di Heidelberg, Beate Bahner, molto critica con le misure prese ...La posizione geografica, la funzione di “corridoio naturale tra il mondo tedesco e l’Italia”, lo rendevano di una tale importanza geografica ... vedasi il conferimento all’ex commissario di Trento ...