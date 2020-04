Gallera e l’ospedale alla Fiera di Milano che non serve (Di mercoledì 15 aprile 2020) “L’ospedale in Fiera di Milano fortunatamente non è servito a ricoverare centinaia e centinaia di persone in terapia intensiva e di questo siamo contenti”: parole (e musica) di Giulio Gallera, Gallera e l’ospedale alla Fiera di Milano che non serve che ieri durante la conferenza stampa della Regione Lombardia spiegando che a Milano “si rischiava di avere un’ondata che avrebbe travolto la città e il nostro sistema sanitario e questo fortunatamente non è successo”. L’assessore ha anche aggiunto che “se non ci fosse stata una grande attenzione poteva svilupparsi un focolaio con proporzioni simili a quelle di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona ma con una popolazione doppia o tripla”. L’uscita non potrà che tranquillizzare i donatori che hanno permesso a Gallera e Fontana di spendere la bazzecola di ... Leggi su nextquotidiano Gallera dà l’addio alle sue dirette Facebook e ammette : «l’ospedale in Fiera non è servito a niente»

Coronavirus - Gallera : “Oggi l’ospedale in Fiera riceve i primi pazienti”

stanzaselvaggia : “L’ospedale in fiera non è servito ad accogliere centinaia e centinaia di pazienti e siamo contenti perché vuol dir… - Davide : L’addetto alle televendite di Regione Lombardia Gallera oggi dice che se l’ospedale in Fiera è vuoto «siamo content… - fattoquotidiano : PRIMA DI CODOGNO La direzione medica voleva sigillare l’ospedale, ma il braccio destro dell’assessore Gallera e i v… - AAtheMerciless : RT @Davide: L’addetto alle televendite di Regione Lombardia Gallera oggi dice che se l’ospedale in Fiera è vuoto «siamo contenti, perché vu… - Eafy12 : RT @catlatorre: L'assessore lombardo, Gallera: 'L'ospedale in Fiera non è servito e siamo contenti'. Anche noi, Gallera. Ma magari prima… -

