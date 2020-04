Elezioni Usa 2020: anche Elizabeth Warren è con Biden (Di mercoledì 15 aprile 2020) Elizabeth Warren, senatrice del Massachusetts ed ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti, ha deciso di sostenere la candidatura di Joe Biden in vista delle Elezioni presidenziali previste per il prossimo 3 novembre. Biden, dopo aver ottenuto in settimana l’appoggio di Bernie Sanders e di Barack Obama, incassa così un altro importante “endorsement”. Warren, che si era ritirata i primi di marzo dalle primarie dopo un deludente terzo posto nello Stato di cui è senatrice, è stata l’ultima ex candidata ad aver appoggiato Biden. Mario Bonito L'articolo Elezioni Usa 2020: anche Elizabeth Warren è con Biden proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Elezioni Usa 2020 : Obama ha dato il suo sostegno Biden

ELEZIONI USA/ Biden-Trump - Democratici in difesa dopo il ritiro di Sanders

Trump blocca i finanziamenti all'Oms, Cina Russia e Australia esprimono preoccupazione

Il blocco al momento è temporaneo, tra 60 e 90 giorni, mentre gli Usa conducono un’indagine sul comportamento dell’Oms e verificano ... in modo da potersi presentare alle elezioni come il presidente ...

Il Wisconsin elegge un giudice democratico ed è una donna

Le elezioni in Wisconsin Considerato un riferimento cruciale per le presidenziali del ... Secondo quanto riporta la BBC, gli operatori ai seggi hanno indossato tute ignifughe quale unica protezione.

