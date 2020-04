Dybala rinnova con Juventus Calciomercato | pronto un contratto al 2025 per la Joya

BlackAn94014619 : Ballottaggio #Timo #Werner , #Mauro #Icardi e #Gabriel #Jesus per la Juve in vista della prossima stagione; l'argen… - IgorRossi93 : @dayfootball1981 @Giopier97 @Niko_Guida @forumJuventus Dybala rinnova, ma non esce nemmeno cosi del mercato? C'e qu… - GiovencoPaolo : @GCasareale @FBiasin Ma se dybala rinnova il contratto probabilmente - Nicolas81972837 : @_deep_x Dybala rinnova...io metterei il fenomeno Bernardeschi -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala rinnova

Il Sussidiario.net

In attesa di scoprire il futuro del campionato di Serie A, ecco che la dirigenza della Vecchia Signora non rimane inattiva, ma pensa già al proprio di futuro ed è al lavoro per assicurarsi, ormai “a ...Penso che oltre a Dybala vedremo i rinnovi di Chiellini e Buffon. Resta da capire come italianizzare la rosa, se Donnarumma non rinnova con il Milan può essere un’occasione per la Juventus, certo non ...