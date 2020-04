lorenzotiezzi : ltcDaily CoronaVirus il ritornello tragico dei media @ Lorenzo Tiezzi Comunicazione PR - pavelrivatutin : @vfeltri Questi moralisti del nulla di ex/post/neo comunisti ancora a piede libero dopo il LORO tragico fallimento… - UnivadisItalia : Non si ferma l'emergenza coronavirus con il numero dei contagi che nel mondo ha ormai superato quota 1,8 milioni me… - DossiCarla : RT @paoloigna1: il tragico numero dei morti non cala, mentre tutti gli altri parametri si a partire da quello più importante e misurabile d… - paoloigna1 : il tragico numero dei morti non cala, mentre tutti gli altri parametri si a partire da quello più importante e misu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tragico Coronavirus: la tragica parabola di Angus Douglas, fuoriclasse del calcio ucciso dalla Spagnola (come Schiele) Corriere della Sera Covid a Modena, trend tragico: ad oggi 312 morti su 3179 positività

E' un trend tragico quelle che i dati delle ultime due settimane restituiscono relativamente alla pandemia di coronavirus in provincia di Modena. Ad oggi i morti complessivamente sono 312 su 3179 ...

Coronavirus, tragico destino: in una settimana perde padre e marito

Il destino è stato davvero crudele con Cristina Magni, che in una sola settimana ha perso il padre e il marito e si è ritrovata da sola con una figlia di 10 anni da crescere. Cristina Magni è ...

E' un trend tragico quelle che i dati delle ultime due settimane restituiscono relativamente alla pandemia di coronavirus in provincia di Modena. Ad oggi i morti complessivamente sono 312 su 3179 ...Il destino è stato davvero crudele con Cristina Magni, che in una sola settimana ha perso il padre e il marito e si è ritrovata da sola con una figlia di 10 anni da crescere. Cristina Magni è ...