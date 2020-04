Coronavirus, presentata la strategia UE per uscire dalla crisi: “L’Europa ha bisogno di un piano Marshall” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “L’Europa ha bisogno di un piano Marshall per uscire dalla crisi del Coronavirus, servono investimenti pubblici e privati e la chiave è un forte bilancio settennale, che è già consolidato come motore di innovazione ma dovrà essere diverso dagli altri bilanci, dovrà dare la risposta europea alla crisi“: lo ha affermato la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen. Il bilancio “dovrà far riprendere il mercato unico per evitarne la frammentazione e favorire gli investimenti” soprattutto nei settori innovativi e green. La presentazione delle linee guida per allentare le restrizioni introdotte a seguito del Coronavirus “non è un segnale che le misure di distanziamento vanno tolte ora: intendiamo dare un quadro per gli Stati membri” dell’UE, che “sono stati toccati in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus partite Iva | “La domanda per i 600 euro va presentata presto”

Coronavirus - ospedale Niguarda : “Falsa la selezione in base all’età. Presentata denuncia” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “L’Europa hadi un piano Marshall perdel, servono investimenti pubblici e privati e la chiave è un forte bilancio settennale, che è già consolidato come motore di innovazione ma dovrà essere diverso dagli altri bilanci, dovrà dare la risposta europea alla“: lo ha affermato la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen. Il bilancio “dovrà far riprendere il mercato unico per evitarne la frammentazione e favorire gli investimenti” soprattutto nei settori innovativi e green. La presentazione delle linee guida per allentare le restrizioni introdotte a seguito del“non è un segnale che le misure di distanziamento vanno tolte ora: intendiamo dare un quadro per gli Stati membri” dell’UE, che “sono stati toccati in ...

zaiapresidente : ??? #CORONAVIRUS / PRESENTATA IN CONFERENZA STAMPA LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE. ??? #COVID19 #Covid_19 - MelissoBoschi : RT @SenatoStampa: #Coronavirus e #DispositiviMedici. Proposta di modifica al regolamento (UE) 2017/745 presentata da @EU_Commission il 3 ap… - papisceicco : questo gira in rete, sarebbe una interrogazione scritta presentata dall' onorevole #Cunial per proporre i militari… - Wu_Ming_Foundt : Commento su Giap: « Buongiorno Anche a me la notizia delle scuse e del presunto riconoscimento del modello italico… - ItalianPolitics : RT @SenatoStampa: #Coronavirus e #DispositiviMedici. Proposta di modifica al regolamento (UE) 2017/745 presentata da @EU_Commission il 3 ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presentata Coronavirus: per uscire dalla crisi “l’Europa ha bisogno di un piano Marshall” Meteo Web Coronavirus: con la roadmap per lo sblocco (senza date) la Ue cerca di evitare il caos

Questa e' l'indicazione della Commissione europea che ha presentato la 'roadmap', tabella di marcia (pero' senza date) per la nuova fase di convivenza con il coronavirus. La Ue non ha competenza in ...

Gallerie ai tempi del distanziamento sociale: Tommaso Calabro

Continua la nostra panoramica sul lavoro delle gallerie ai tempi del Covid-19, oggi intervistiamo Tommaso Calabro che ha fondato la sua galleria ... Infine, con Skira stiamo ultimando il catalogo Le ...

Questa e' l'indicazione della Commissione europea che ha presentato la 'roadmap', tabella di marcia (pero' senza date) per la nuova fase di convivenza con il coronavirus. La Ue non ha competenza in ...Continua la nostra panoramica sul lavoro delle gallerie ai tempi del Covid-19, oggi intervistiamo Tommaso Calabro che ha fondato la sua galleria ... Infine, con Skira stiamo ultimando il catalogo Le ...