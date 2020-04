Coronavirus: partita a Milano distribuzione mascherine a case popolari (Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Avviata oggi a Milano la distribuzione di mascherine nei quartieri popolari della città. Si tratta di 300mila ‘pezzi’ che il Comune ha ricevuto in donazione dalla Comunità cinese, e che a sua volta ha deciso di mettere a disposizione dei suoi abitanti più in difficoltà, stimando di raggiungere circa 60mila nuclei familiari tra residenti nelle case popolari di Aler e in quelle comunali in gestione a MM. “Per prepararci alla riapertura progressiva di Milano ci auguriamo che la Regione ci fornisca presto un numero sufficiente di mascherine per arrivare a distribuirle a tutte le famiglie della città”, afferma l’assessore Gabriele Rabaiotti. La distribuzione è coordinata dal Comune di Milano e vede coinvolte oltre 100 persone, tra operatori della Protezione Civile, pattuglie ... Leggi su calcioweb.eu Modulo prestiti partita iva per coronavirus : come compilarlo e download pdf

Coronavirus - il presidente della Fifa : "Non metteremo vite in pericolo per una partita"

Coronavirus, prestito da 25 mila euro a piccole imprese e partite Iva: da oggi le domande
Baseball, alla ripresa la prima partita sarà il derby di Codogno

«Il coronavirus ha portato via alcune persone al nostro sport, i campionati saranno dedicati a loro», spiega il presidente della Federazione italiana baseball, Andrea Marcon «Anche se tutto slittasse ...

Ripresa Serie A, parte il countdown: in campo il 31 maggio, chiusura il 12 luglio

L'ipotesi del 31 maggio è avvalorata da una bozza con le riaperture in programma del governo che ha discusso con le parti sociali in questa emergenza Coronavirus ... rispettare durante gli allenamenti ...

