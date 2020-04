Coronavirus: Le Maire, ‘verso pil Francia -8% in 2020, non è dato definitivo’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “In Francia si stima che il pil registrerà una flessione dell’8% nel 2020. E’ un dato elevato ma non è un dato definitivo. Corrisponde alle stime degli economisti e alle previsioni delle organizzazioni internazionali. L’Fmi ha stimato un pil in calo del 7,5% nell’area dell’euro”. Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire. Sulla crescita economica pesano diversi fattori: “la durata del confinamento, che in Francia è stato esteso all’11 maggio, la gradualità della ripresa economica e l’incertezza sugli sviluppi della crisi economica a livello mondiale. Non conosciamo l’impatto dello shock negli Stati Uniti e non conosciamo l’impatto della crisi sui paesi in sviluppo”, ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Fondo per un piano di rinascita - l’ Eurogruppo ha trovato l’accordo. Lo annunciano Gentiloni e Le Maire

Coronavirus : Le Maire - Renault e Air France? ‘tutto è pronto per sostegno’

**Coronavirus : Le Maire - ‘attivare Mes senza aggiungere condizionalità eccessive** (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Insi stima che il pil registrerà una flessione dell’8% nel. E’ unelevato ma non è undefinitivo. Corrisponde alle stime degli economisti e alle previsioni delle organizzazioni internazionali. L’Fmi ha stimato un pil in calo del 7,5% nell’area dell’euro”. Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il ministro dell’Economia, Bruno Le. Sulla crescita economica pesano diversi fattori: “la durata del confinamento, che inè stato esteso all’11 maggio, la gradualità della ripresa economica e l’incertezza sugli sviluppi della crisi economica a livello mondiale. Non conosciamo l’impatto dello shock negli Stati Uniti e non conosciamo l’impatto della crisi sui paesi in sviluppo”, ...

RaiNews : Il parlamento olandese approva due mozioni contro eurobond e mes senza condizioni - TV7Benevento : Coronavirus: Le Maire, 'verso pil Francia -8% in 2020, non è dato definitivo'... - _stefano_23 : RT @Radio24_news: Un piano del valore complessivo da 1.000 miliardi sarà messo in campo dall'Unione europea per fare fronte alla crisi econ… - EuranetplusR24 : Un piano del valore complessivo da 1.000 miliardi sarà messo in campo dall'Unione europea per fare fronte alla cris… - Radio24_news : Un piano del valore complessivo da 1.000 miliardi sarà messo in campo dall'Unione europea per fare fronte alla cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maire Coronavirus: Le Maire, 'verso pil Francia -8% in 2020, non è dato definitivo' Metro Coronavirus: Le Maire, 'verso pil Francia -8% in 2020, non è dato definitivo'

L'Fmi ha stimato un pil in calo del 7,5% nell'area dell'euro". Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Sulla crescita economica ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump sospende i finanziamenti all’Oms, Russia e Cina contestano.

In Spagna i contagi da coronavirus sono aumentati in un giorno di quasi 5.000 casi a un totale di ... l'organismo che in Francia gestisce gli assegni di disoccupazione. Il ministro dell'Economia, ...

L'Fmi ha stimato un pil in calo del 7,5% nell'area dell'euro". Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Sulla crescita economica ...In Spagna i contagi da coronavirus sono aumentati in un giorno di quasi 5.000 casi a un totale di ... l'organismo che in Francia gestisce gli assegni di disoccupazione. Il ministro dell'Economia, ...