Coronavirus, i dati: 2667 nuovi casi, il trend di crescita si abbassa e prosegue il calo dei ricoveri in rianimazione. Altri 578 morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono 2.667 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Un dato che porta il trend di crescita del contagio all’1,64%, mai così basso. La curva dei positivi si abbassa e calano costantemente i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.079 i pazienti nei reparti, 107 in meno rispetto a ieri. Sono però 21.645 le vittime del virus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 578. Martedì l’aumento era stato di 602. Il numero dei contagiati totali dal Coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 165.155. Dei 105.418 malati complessivi, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 368 in meno rispetto a ieri, e 74.696 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 38.092 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 962 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei guariti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus dati 15 aprile 2020 : +1.127 nuovi positivi - i guariti sono oltre 38mila

