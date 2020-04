Coronavirus: Crimi, ‘Mes fregatura che non voteremo mai, Pd mina linea Conte’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ‘L’Italia non farà mai ricorso al Mes, noi Cinquestelle non potremo mai accettarlo”. Lo sottolinea il capo politico M5S, Vito Crimi, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’. “La posizione di Renzi -aggiunge- non mi stupisce. Invece mi stupiscono le parole del Pd, perché mettono in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Conte, che ha espresso la necessità di altri strumenti contro la crisi”. “Il Mes senza condizionalità non esiste. Innanzitutto, perché non è stato ancora approvato. Poi perché queste condizionabilità sarebbero alleggerite solo nella fase di pre-valutazione del Paese che chieda di farvi ricorso. Ma come e quando si dovrà restituire il prestito è tutto da definire. Accettando il Mes ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : dal 14 aprile riaprono certe attività. Lamorgese preoccupata per possibili infiltrazioni organizzazioni criminali

