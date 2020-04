Coronavirus Calabria, tutto da rifare nel focolaio di Villa Torano: un grave errore nel raccogliere i tamponi ha falsato i risultati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ieri si parlava di oltre 60 positivi su poco di 100 tamponi effettuati. E di altri 150 si attendevano i risultati. Ci si preparava ad affrontare quello che si stava profilando essere il più grande focolaio di Coronavirus della Calabria, ma oggi è arrivata la doccia fredda, che fa arrabbiare e sperare allo stesso tempo: i tamponi fatti agli ospiti e agli operatori della casa di cura “Villa Torano” “vanno rifatti perche’ sono stati raccolti in modo inappropriato e quindi il dato e’ stato sicuramente inquinato“. Lo dice all’AGI il commissario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccatelli, con riferimento alla vicenda della casa di cura di Torano Castello (Cosenza), dove nelle ultime ore sono stati riscontrati casi di positività al Coronavirus. “Abbiamo fatto rifare – afferma Zuccatelli – i nuovi tamponi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - trasformano il terrazzino in piazza di spaccio : arrestati due fratelli a Reggio Calabria. Il video

