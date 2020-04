Cirò Marina Addio al maresciallo Salvatore | salvava i migranti in mare

NonVaccinato : RT @AlexanderNevs19: 89 anni,suicida perché a causa della quarantena non poteva andare in campagna, nei suoi campi. In un paese in cui non… - pansopher1 : RT @AlexanderNevs19: 89 anni,suicida perché a causa della quarantena non poteva andare in campagna, nei suoi campi. In un paese in cui non… - Pferrari72 : RT @AlexanderNevs19: 89 anni,suicida perché a causa della quarantena non poteva andare in campagna, nei suoi campi. In un paese in cui non… - zhatvash : RT @AlexanderNevs19: 89 anni,suicida perché a causa della quarantena non poteva andare in campagna, nei suoi campi. In un paese in cui non… - IononDevo : RT @AlexanderNevs19: 89 anni,suicida perché a causa della quarantena non poteva andare in campagna, nei suoi campi. In un paese in cui non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cirò Marina